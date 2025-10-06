Des atrocités sont perpétrées en toute impunité à Gaza, au Soudan et ailleurs, alerte le chef du HCR

« Les atrocités perpétrées à Gaza et en Cisjordanie, en Ukraine, au Soudan ou au Myanmar témoignent de l’abandon délibéré des normes au nom du pouvoir violent, commis en toute impunité par des États et des entités non étatiques », a déploré lundi le chef de l’agence de l’ONU pour les réfugiés (HCR).



