Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Des atrocités sont perpétrées en toute impunité à Gaza, au Soudan et ailleurs, alerte le chef du HCR

« Les atrocités perpétrées à Gaza et en Cisjordanie, en Ukraine, au Soudan ou au Myanmar témoignent de l’abandon délibéré des normes au nom du pouvoir violent, commis en toute impunité par des États et des entités non étatiques », a déploré lundi le chef de l’agence de l’ONU pour les réfugiés (HCR).


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Soudan : le Conseil des droits de l’homme prolonge d’un an le mandat de sa Mission d’enquête
~ Des promesses de Beijing aux ruines de Gaza : les femmes face à la guerre
~ Tabagisme : malgré le recul mondial, un adulte sur cinq reste dépendant
~ ONU : Le Conseil des droits de l’homme crée un mécanisme d’enquête sur l’Afghanistan
~ Avec « Une bataille après l’autre », le format VistaVision fait son come-back
~ Impôt sécheresse : Pourquoi ce qui était possible en 1976… ne l’est plus en 2025 ?
~ Élections législatives tchèques de 2025 : la victoire à la Pyrrhus d’Andrej Babiš
~ Aristote l’avait pressenti : bouger stimule la pensée et la créativité
~ Pour sauver les pôles, les projets de géo-ingénierie sont voués à l’échec
~ Accès au logement : la couleur de peau plus discriminante que le nom
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter