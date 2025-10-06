Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Soudan : le Conseil des droits de l’homme prolonge d’un an le mandat de sa Mission d’enquête

Alors que le conflit au Soudan entre dans sa troisième année, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a voté lundi à Genève pour une prolongation d’une année de ses investigations sur les abus graves commis dans ce pays, malgré les objections des autorités de Khartoum.


© Nations Unies -
