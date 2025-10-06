Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Tabagisme : malgré le recul mondial, un adulte sur cinq reste dépendant

En dépit des succès enregistrés dans la lutte contre le tabagisme, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) alerte sur la montée du vapotage chez les jeunes, qui menace des décennies de progrès.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Des atrocités sont perpétrées en toute impunité à Gaza, au Soudan et ailleurs, alerte le chef du HCR
~ Soudan : le Conseil des droits de l’homme prolonge d’un an le mandat de sa Mission d’enquête
~ Des promesses de Beijing aux ruines de Gaza : les femmes face à la guerre
~ ONU : Le Conseil des droits de l’homme crée un mécanisme d’enquête sur l’Afghanistan
~ Avec « Une bataille après l’autre », le format VistaVision fait son come-back
~ Impôt sécheresse : Pourquoi ce qui était possible en 1976… ne l’est plus en 2025 ?
~ Élections législatives tchèques de 2025 : la victoire à la Pyrrhus d’Andrej Babiš
~ Aristote l’avait pressenti : bouger stimule la pensée et la créativité
~ Pour sauver les pôles, les projets de géo-ingénierie sont voués à l’échec
~ Accès au logement : la couleur de peau plus discriminante que le nom
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter