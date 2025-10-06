ONU : Le Conseil des droits de l’homme crée un mécanisme d’enquête sur l’Afghanistan

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des délégués des États membres du Conseil des droits de l'homme (CDH) des Nations Unies participaient à la séance d’ouverture de la 55ème session ordinaire du CDH au Palais des Nations à Genève, le 26 février 2024. © 2024 Hannes Albert/picture-alliance/dpa/AP Photo (Genève) — Le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a adopté le 6 octobre une résolution historique créant un mécanisme indépendant chargé d’enquêter sur les violations des droits passées et en cours en Afghanistan, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. La résolution avise les talibans…



