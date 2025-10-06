Tolerance.ca
Aristote l’avait pressenti : bouger stimule la pensée et la créativité

par Alberto Ruiz-Ariza, Profesor Titular en la Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación, Universidad de Jaén
Aristote avait intuitivement compris que bouger stimulait l’esprit. Des hypothèses aujourd’hui confirmées par les recherches en neurosciences sur la cognition, la mémoire et l’attention.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
