Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Accès au logement : la couleur de peau plus discriminante que le nom

par Élisabeth Tovar, Maîtresse de conférences en sciences économiques, Université Paris Nanterre – Alliance Paris Lumières
Laetitia Tuffery, Maîtresse de conférences en économie, Université de Nîmes
Marie-Noëlle Lefebvre, Enseignante-Chercheuse en sciences économiques, Université Paris-Panthéon-Assas
Mathieu Bunel, Maître de conférences en Économie, Université Bourgogne Franche-Comté (UBFC)
Locataire noir ou blanc : qui l’agent immobilier préférera-t-il ? Notre expérience révèle les ressorts méconnus de la discrimination dans la location de logements.La Conversation


Lire l'article complet

