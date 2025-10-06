Accès au logement : la couleur de peau plus discriminante que le nom
par Élisabeth Tovar, Maîtresse de conférences en sciences économiques, Université Paris Nanterre – Alliance Paris Lumières
Laetitia Tuffery, Maîtresse de conférences en économie, Université de Nîmes
Marie-Noëlle Lefebvre, Enseignante-Chercheuse en sciences économiques, Université Paris-Panthéon-Assas
Mathieu Bunel, Maître de conférences en Économie, Université Bourgogne Franche-Comté (UBFC)
Locataire noir ou blanc : qui l’agent immobilier préférera-t-il ? Notre expérience révèle les ressorts méconnus de la discrimination dans la location de logements.
Lire l'article complet
© La Conversation
- lundi 6 octobre 2025