Les citadins sont-ils prêts à réduire la place de la voiture pour végétaliser la ville ?
par Maia David, Professeure et chercheuse en économie de l’environnement, AgroParisTech – Université Paris-Saclay
Basak Bayramoglu, Directrice de recherche INRAE, Directrice adjointe de l'unité PSAE
Carmen Cantuarias-Villessuzanne, Chercheuse associée, Université Paris-Saclay; École Supérieure des Professions Immobilières
Laetitia Tuffery, Maîtresse de conférences en économie, Université de Nîmes
Face aux canicules, la végétalisation des villes s’impose. Mais verdir l’espace public revient souvent à rogner sur la place de la voiture, ce qui peut être source de conflits.
Lire l'article complet
© La Conversation
- lundi 6 octobre 2025