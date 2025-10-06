Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Les citadins sont-ils prêts à réduire la place de la voiture pour végétaliser la ville ?

par Maia David, Professeure et chercheuse en économie de l’environnement, AgroParisTech – Université Paris-Saclay
Basak Bayramoglu, Directrice de recherche INRAE, Directrice adjointe de l'unité PSAE
Carmen Cantuarias-Villessuzanne, Chercheuse associée, Université Paris-Saclay; École Supérieure des Professions Immobilières
Laetitia Tuffery, Maîtresse de conférences en économie, Université de Nîmes
Face aux canicules, la végétalisation des villes s’impose. Mais verdir l’espace public revient souvent à rogner sur la place de la voiture, ce qui peut être source de conflits.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
