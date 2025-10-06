Tolerance.ca
EN DIRECT - Débat public au Conseil de sécurité sur les femmes et la paix

Le Conseil de sécurité de l'ONU organise, lundi matin, son débat annuel sur la place des femmes dans les processus de paix, en présence du Secrétaire général, António Guterres, de la responsable d'ONU-Femmes, Sima Sami Bahous, et de deux représentantes de la société civile. Le direct est assuré par la Section de la couverture des réunions de l’ONU.


~ Avec « Une bataille après l’autre », le format VistaVision fait son come-back
~ Impôt sécheresse : Pourquoi ce qui était possible en 1976… ne l’est plus en 2025 ?
~ Élections législatives tchèques de 2025 : la victoire à la Pyrrhus d’Andrej Babiš
~ Aristote l’avait pressenti : bouger stimule la pensée et la créativité
~ Pour sauver les pôles, les projets de géo-ingénierie sont voués à l’échec
~ Accès au logement : la couleur de peau plus discriminante que le nom
~ Nicolas Sarkozy condamné à une incarcération sans attendre son appel : pourquoi cette « exécution provisoire » est banale
~ Aux origines de la liberté académique, de l’Allemagne aux États-Unis
~ Les citadins sont-ils prêts à réduire la place de la voiture pour végétaliser la ville ?
~ Les voitures restreignent le droit des enfants de profiter de la ville. Voici des projets qui font la différence
