Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Les voitures restreignent le droit des enfants de profiter de la ville. Voici des projets qui font la différence

par Patricia Collins, Associate Professor, Queen's University, Ontario
Katherine L. Frohlich, Full Professor and Scientific Director, Insitutte of Population and Public Health, CIHR, Université de Montréal
Depuis que la priorité a été donnée aux voitures dans nos villes, nous avons normalisé le fait de ne pas voir ni entendre les enfants dans nos rues.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
