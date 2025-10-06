Les voitures restreignent le droit des enfants de profiter de la ville. Voici des projets qui font la différence
par Patricia Collins, Associate Professor, Queen's University, Ontario
Katherine L. Frohlich, Full Professor and Scientific Director, Insitutte of Population and Public Health, CIHR, Université de Montréal
Depuis que la priorité a été donnée aux voitures dans nos villes, nous avons normalisé le fait de ne pas voir ni entendre les enfants dans nos rues.
Lire l'article complet
© La Conversation
- lundi 6 octobre 2025