Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Les Family Offices en avant vers les marchés non cotés

par Mohamed Ouiakoub, Maître de conférences en Sciences de gesiton à l'Université de Lorraine, Université de Lorraine
Ces structures, qui gèrent le patrimoine d’une famille fortunée, investissent de plus en plus dans les marchés privés (non cotés), perçus comme plus rémunérateurs à long terme que le CAC 40. Pourquoi ? Avec quelles limites ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Les coûts d'emprunt de l'Afrique sont trop élevés : l'occasion manquée par le G20 de réformer les agences de notation
~ Pourquoi tant de labs d’innovation peinent-ils à trouver leur cap ?
~ Réparer, recycler, prédire : l’IA au cœur du design organisationnel des distributeurs « phygitaux »
~ Israël/Palestine : Les États devraient agir pour mettre fin aux atrocités
~ CNews contre les médias publics : une mise à mort du journalisme ?
~ Vieillir chez soi : jusqu’où compter sur sa famille ?
~ Madagascar : quand les coupures d’électricité déclenchent une crise sécuritaire amplifiée par les réseaux sociaux
~ Au Moyen-Orient, la lente progression du leadership féminin dans le monde du travail
~ Pour réduire le stress parental, faut-il sortir du modèle de la famille nucléaire ?
~ Alternatives aux néonicotinoïdes en culture de betterave : les avancées de la recherche
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter