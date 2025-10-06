Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Israël/Palestine : Les États devraient agir pour mettre fin aux atrocités

par Human Rights Watch
Click to expand Image Des Palestiniens déplacés retournaient au camp de réfugiés de Jabalia dans le nord de la bande de Gaza, le 19 janvier 2025.  © 2025 Omar Al-Qattaa/AFP via Getty Images (Jérusalem) – Le « Plan global pour mettre fin au conflit à Gaza » du président des États-Unis, Donald Trump, annoncé le 29 septembre, ne peut se substituer aux mesures urgentes que devraient prendre d’autres États pour protéger les civils et soutenir la justice après deux ans de graves abus en Israël et en Palestine, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui.Ce plan en…


© Human Rights Watch -
