Observatoire des droits humains

CNews contre les médias publics : une mise à mort du journalisme ?

par Alexandre Joux, Professeur en Sciences de l’information et de la communication, Aix-Marseille Université (AMU)
Le conflit entre les médias du groupe Bolloré et le service public de l’audiovisuel interroge les fondements mêmes du journalisme et de l’information.La Conversation


