Observatoire des droits humains

Vieillir chez soi : jusqu’où compter sur sa famille ?

par Anaïs Cheneau, Chercheur en économie de la santé, Université Paris Cité
Jonathan Sicsic, Maître de conférences en sciences économiques - Chercheur associé au Laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques (LIEPP), Université Paris Cité
Thomas Rapp, Economiste de la santé, Université Paris Cité
Les politiques publiques destinées au grand âge privilégient le maintien à domicile plutôt que le placement en institution. Mais cette solution ne peut reposer uniquement sur la solidarité familiale.La Conversation


