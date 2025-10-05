Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Pour réduire le stress parental, faut-il sortir du modèle de la famille nucléaire ?

par Elizabeth Sharda, Associate Professor of Social Work, Hope College
« Il faut tout un village pour élever un enfant », dit le proverbe. Prendre ces mots à la lettre, ne serait-ce pas la clé pour lutter contre le stress parental ?La Conversation


© La Conversation
