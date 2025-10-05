Alternatives aux néonicotinoïdes en culture de betterave : les avancées de la recherche

par Guy Richard, Directeur de l'expertise scientifique collective, de la prospective et des études à l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE), Inrae

Alexandre Gohin, Directeur de recherche, INRAE, Inrae

Anne Laperche, Professeure en génétique et amélioration des plantes, Institut Agro Rennes-Angers

Bernard Bodson, Docteur en sciences agronomiques, Professeur honoraire, Gembloux Agro-Bio Tech, Université de Liège

Christophe David, Associate Dean, Senior scientist, Institut supérieur d'agriculture Rhône-Alpes

Eugénie Hebrard, Directrice de recherche, Institut de recherche pour le développement (IRD)

Marianne Sellam, Directrice scientifique et technique, Acta

Philippe Reignault, Directeur de la santé des végétaux, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)

Virginie Ravigné, Chercheuse en écologie des communautés microbiennes et virales, Cirad