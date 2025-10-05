Alternatives aux néonicotinoïdes en culture de betterave : les avancées de la recherche
par Guy Richard, Directeur de l'expertise scientifique collective, de la prospective et des études à l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE), Inrae
Alexandre Gohin, Directeur de recherche, INRAE, Inrae
Anne Laperche, Professeure en génétique et amélioration des plantes, Institut Agro Rennes-Angers
Bernard Bodson, Docteur en sciences agronomiques, Professeur honoraire, Gembloux Agro-Bio Tech, Université de Liège
Christophe David, Associate Dean, Senior scientist, Institut supérieur d'agriculture Rhône-Alpes
Eugénie Hebrard, Directrice de recherche, Institut de recherche pour le développement (IRD)
Marianne Sellam, Directrice scientifique et technique, Acta
Philippe Reignault, Directeur de la santé des végétaux, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)
Virginie Ravigné, Chercheuse en écologie des communautés microbiennes et virales, Cirad
Voici 4 ans que des scientifiques testent et étudient les alternatives aux néonicotinoïdes pour les cultures de betteraves. Les pistes de solutions sont nombreuses et complémentaires.
Lire l'article complet
© La Conversation
- dimanche 5 octobre 2025