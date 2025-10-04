Tolerance.ca
L’opéra au Moyen-Orient, vitrine culturelle et outil de soft power

par Frédéric Lamantia, Docteur en géographie et maître de conférences, UCLy (Lyon Catholic University)
Au Moyen-Orient, l’art lyrique n’est plus un modèle importé, mais un symbole culturel réinventé, souvent au service du soft power.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
