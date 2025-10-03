Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Victimes de drones, terreur et mort : 30 minutes dans un hôpital de Gaza

Dans les hôpitaux de fortune de Gaza, les bébés prématurés pleurent pour avoir un peu d'oxygène et les médecins tentent de sauver des enfants ayant survécu à des frappes aériennes ayant touché leurs tentes.


© Nations Unies
