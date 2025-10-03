Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Colombie : l’ONU met en garde contre la fragilité du processus de paix

Devant le Conseil de sécurité, le nouvel envoyé de l’ONU en Colombie a livré un constat lucide : huit ans après la signature de l’accord de paix entre le gouvernement et la guérilla des FARC, le pays a parcouru un long chemin, mais les équilibres demeurent précaires.


© Nations Unies
