Colombie : l’ONU met en garde contre la fragilité du processus de paix

Devant le Conseil de sécurité, le nouvel envoyé de l’ONU en Colombie a livré un constat lucide : huit ans après la signature de l’accord de paix entre le gouvernement et la guérilla des FARC, le pays a parcouru un long chemin, mais les équilibres demeurent précaires.



