Aux Congolais impatients de retrouver la paix, l’envoyée de l’ONU demande de « ne pas perdre espoir »

A la population de l’est de la République démocratique du Congo (RDC) épuisée par des années de conflit, l’envoyée de l’ONU dit comprendre leur impatience mais leur demande de « ne pas perdre espoir » alors que le gouvernement congolais, les Nations Unies et la communauté internationale dans son ensemble sont « déterminés » à ramener la paix dans cette région.



