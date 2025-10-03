Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

EN DIRECT - Le Conseil de sécurité se réunit sur la situation en Colombie

Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit vendredi matin sur la situation en Colombie, en présence du nouveau représentant spécial pour le pays, Miroslav Jenča. Le direct est assuré par la Section de la couverture des réunions de l’ONU.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Ukraine : l’ONU dénonce l’ampleur des crimes russes dans les territoires occupés
~ La justice pour les Palestiniens ne peut attendre un accord de paix
~ Qu’est-ce que l’espace-temps, exactement ?
~ Deepfakes et élections en Afrique : la prochaine grande menace démocratique ?
~ En 2030, la Nasa dira adieu à la station spatiale internationale et entrera dans l’ère des stations commerciales
~ Comment un médicament essentiel de la médecine moderne a été découvert sur l'île de Pâques
~ Comment un médicament à un milliard de dollars a été découvert dans le sol de l’Île de Pâques (et ce que les scientifiques et l’industrie doivent aux peuples autochtones)
~ Soudan : le chef des droits de l'homme de l'ONU appelle à protéger les civils à El Fasher
~ À Gaza, un système de santé au bord de l’effondrement
~ Lutter contre les gangs en Haïti : que faut-il savoir sur la nouvelle force soutenue par l'ONU ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter