Ukraine : l’ONU dénonce l’ampleur des crimes russes dans les territoires occupés

Torture, exécutions sommaires, disparitions forcées. La liste des exactions commises par la Russie dans les territoires occupés du sud et de l’est de l’Ukraine est longue. Vendredi, le responsable de l’ONU pour les droits humains a tiré la sonnette d’alarme face à l’accélération du nombre de victimes civiles du conflit.


