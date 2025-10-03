Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La justice pour les Palestiniens ne peut attendre un accord de paix

par Human Rights Watch
Click to expand Image Le président français Emmanuel Macron s'adresse à la 80e Assemblée générale des Nations unies au siège de l'ONU à New York, le 23 septembre 2025. © 2025 Eduardo Munoz/Reuters La situation effroyable à Gaza, où les civils palestiniens sont confrontés à l'extermination et au nettoyage ethnique par les forces israéliennes, a été au centre des débats lors de la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies (AGNU). Outre la reconnaissance de l'État palestinien, notamment par la France, le Royaume-Uni, l'Australie et le Canada, les États ont pris…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
