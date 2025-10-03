Comment un médicament à un milliard de dollars a été découvert dans le sol de l’Île de Pâques (et ce que les scientifiques et l’industrie doivent aux peuples autochtones)
par Ted Powers, Professor of Molecular and Cellular Biology, University of California, Davis
Cancer, diabète, maladies liées au vieillissement… la rapamycine fascine les scientifiques qui l’étudient en raison de son action sur de nombreux troubles. Mais beaucoup ignorent ses origines.
Lire l'article complet
© La Conversation
- jeudi 2 octobre 2025