Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Soudan : le chef des droits de l'homme de l'ONU appelle à protéger les civils à El Fasher

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a averti jeudi que les civils d'El Fasher, au Soudan, étaient confrontés à un risque imminent d'atrocités à grande échelle, alors que les combats s'intensifiaient autour de la capitale régionale du Darfour du Nord, assiégée depuis plus de 500 jours par les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR).


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ À Gaza, un système de santé au bord de l’effondrement
~ Lutter contre les gangs en Haïti : que faut-il savoir sur la nouvelle force soutenue par l'ONU ?
~ États-Unis : L'appel de Trump à déployer l’armée dans des villes risque d'entraîner des abus
~ Le Tchad instrumentalise la citoyenneté
~ Royaume-Uni : l’ONU condamne un attentat meurtrier devant une synagogue à Manchester
~ Le lave-linge, mode d’emploi
~ L’« emprisme » : comment l’Europe se laisse dominer par les États-Unis sans le dire
~ Interception de la flottille humanitaire pour Gaza pour Israël : ce que dit le droit international
~ Avec John Dewey, penser la démocratie comme « enquête » collective
~ Haïti : l’ONU alerte sur une « spirale de violences » après le feu vert à une force internationale
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter