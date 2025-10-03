Soudan : le chef des droits de l'homme de l'ONU appelle à protéger les civils à El Fasher

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a averti jeudi que les civils d'El Fasher, au Soudan, étaient confrontés à un risque imminent d'atrocités à grande échelle, alors que les combats s'intensifiaient autour de la capitale régionale du Darfour du Nord, assiégée depuis plus de 500 jours par les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR).



