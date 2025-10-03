À Gaza, un système de santé au bord de l’effondrement

Deux ans après le début de la guerre, la bande de Gaza s’enfonce dans une crise sanitaire d’une ampleur inédite. Les rapports de trois agences de l’ONU dressent un tableau accablant : des dizaines de milliers de blessés et mutilés, des hôpitaux à bout de souffle, et une population contrainte d’accoucher et de vivre sans soins – au risque d’en mourir.



