Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

États-Unis : L'appel de Trump à déployer l’armée dans des villes risque d'entraîner des abus

par Human Rights Watch
Click to expand Image Des officiers des forces armées des Etats-Unis, basés dans divers pays du monde et convoqués à une réunion organisée par le Secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, écoutaient un discours du président Trump à la base de Quantico, en Virginie, le 30 septembre 2025.  © 2025 Kevin Lamarque/Reuters (Washington, 2 octobre 2025) – Les discours prononcés par le président des États-Unis Donald Trump et par le Secrétaire à la Défense Pete Hegseth devant des hauts responsables militaires le 30 septembre suscitent de graves inquiétudes quant à la volonté de l'administration…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Soudan : le chef des droits de l'homme de l'ONU appelle à protéger les civils à El Fasher
~ À Gaza, un système de santé au bord de l’effondrement
~ Lutter contre les gangs en Haïti : que faut-il savoir sur la nouvelle force soutenue par l'ONU ?
~ Le Tchad instrumentalise la citoyenneté
~ Royaume-Uni : l’ONU condamne un attentat meurtrier devant une synagogue à Manchester
~ Le lave-linge, mode d’emploi
~ L’« emprisme » : comment l’Europe se laisse dominer par les États-Unis sans le dire
~ Interception de la flottille humanitaire pour Gaza pour Israël : ce que dit le droit international
~ Avec John Dewey, penser la démocratie comme « enquête » collective
~ Haïti : l’ONU alerte sur une « spirale de violences » après le feu vert à une force internationale
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter