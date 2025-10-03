États-Unis : L'appel de Trump à déployer l’armée dans des villes risque d'entraîner des abus

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des officiers des forces armées des Etats-Unis, basés dans divers pays du monde et convoqués à une réunion organisée par le Secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, écoutaient un discours du président Trump à la base de Quantico, en Virginie, le 30 septembre 2025. © 2025 Kevin Lamarque/Reuters (Washington, 2 octobre 2025) – Les discours prononcés par le président des États-Unis Donald Trump et par le Secrétaire à la Défense Pete Hegseth devant des hauts responsables militaires le 30 septembre suscitent de graves inquiétudes quant à la volonté de l'administration…



Lire l'article complet