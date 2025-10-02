Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Le Tchad instrumentalise la citoyenneté

par Human Rights Watch
Click to expand Image Charfadine Galmaye Saleh (à gauche) et Makaila Nguebla. © Privé Le 17 septembre, les autorités tchadiennes ont publié un décret visant à retirer la nationalité du blogueur Makaila Nguebla et du journaliste Charfadine Galmaye Saleh. Cette mesure marque une escalade inquiétante de la répression de la dissidence. En utilisant la citoyenneté comme une arme politique, le gouvernement viole non seulement le droit international, mais franchit également une ligne qui menace les droits de deux détracteurs importants, ainsi que les fondements mêmes de la vie civique…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Royaume-Uni : l’ONU condamne un attentat meurtrier devant une synagogue à Manchester
~ Le lave-linge, mode d’emploi
~ L’« emprisme » : comment l’Europe se laisse dominer par les États-Unis sans le dire
~ Interception de la flottille humanitaire pour Gaza pour Israël : ce que dit le droit international
~ Avec John Dewey, penser la démocratie comme « enquête » collective
~ Haïti : l’ONU alerte sur une « spirale de violences » après le feu vert à une force internationale
~ L’interception illégale de la flottille mondiale Sumud par Israël montre la détermination de ce pays à continuer d’affamer délibérément la population palestinienne de Gaza
~ Madagascar. Les autorités doivent enquêter sur le recours à une force meurtrière contre de jeunes manifestant·e·s
~ Namibie. L’Allemagne doit mettre en œuvre une justice réparatrice pour son passé colonial violent
~ En 2030, la NASA dira adieu à la station spatiale internationale et entrera dans l'ère des stations commerciales
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter