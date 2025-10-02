Le Tchad instrumentalise la citoyenneté

par Human Rights Watch

Click to expand Image Charfadine Galmaye Saleh (à gauche) et Makaila Nguebla. © Privé Le 17 septembre, les autorités tchadiennes ont publié un décret visant à retirer la nationalité du blogueur Makaila Nguebla et du journaliste Charfadine Galmaye Saleh. Cette mesure marque une escalade inquiétante de la répression de la dissidence. En utilisant la citoyenneté comme une arme politique, le gouvernement viole non seulement le droit international, mais franchit également une ligne qui menace les droits de deux détracteurs importants, ainsi que les fondements mêmes de la vie civique…



