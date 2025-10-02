Tolerance.ca
Monde. Amnesty International appelle la FIFA et l’UEFA à suspendre la Fédération israélienne de football

par Amnesty International
Amnesty International a envoyé un courrier à la FIFA et à l’UEFA pour les appeler à suspendre la participation de la Fédération israélienne de football (IFA) à leurs tournois tant qu’elle n’aura pas interdit aux clubs installés dans des colonies illégales sur le Territoire palestinien occupé de continuer de jouer au sein des championnats israéliens. […] The post Monde. Amnesty International appelle la FIFA et l’UEFA à suspendre la Fédération israélienne de football appeared first on Amnesty International. ]]>


