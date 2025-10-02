L’interception illégale de la flottille mondiale Sumud par Israël montre la détermination de ce pays à continuer d’affamer délibérément la population palestinienne de Gaza

par Amnesty International

En réaction aux informations selon lesquelles les forces israéliennes ont intercepté au moins 39 navires et arrêté des dizaines de membres d'équipage de la flottille mondiale Sumud, qui tentait de briser le blocus israélien illégal et de livrer de l'aide humanitaire essentielle à la bande de Gaza, sur fond de génocide commis par Israël, la secrétaire […]



