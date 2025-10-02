Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

L’interception illégale de la flottille mondiale Sumud par Israël montre la détermination de ce pays à continuer d’affamer délibérément la population palestinienne de Gaza

par Amnesty International
En réaction aux informations selon lesquelles les forces israéliennes ont intercepté au moins 39 navires et arrêté des dizaines de membres d'équipage de la flottille mondiale Sumud, qui tentait de briser le blocus israélien illégal et de livrer de l'aide humanitaire essentielle à la bande de Gaza, sur fond de génocide commis par Israël, la secrétaire […]


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
