Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Madagascar. Les autorités doivent enquêter sur le recours à une force meurtrière contre de jeunes manifestant·e·s

par Amnesty International
En réaction aux informations faisant état d'au moins 22 personnes tuées et de plus de 100 autres blessées, parmi lesquelles des enfants, au cours des manifestations menées par la « génération Z » à Madagascar, Tigere Chagutah, directeur régional pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe à Amnesty International, a déclaré : « Chaque mort dans les rues de Madagascar vient rappeler […]


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
