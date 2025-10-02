Madagascar. Les autorités doivent enquêter sur le recours à une force meurtrière contre de jeunes manifestant·e·s

par Amnesty International

En réaction aux informations faisant état d'au moins 22 personnes tuées et de plus de 100 autres blessées, parmi lesquelles des enfants, au cours des manifestations menées par la « génération Z » à Madagascar, Tigere Chagutah, directeur régional pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe à Amnesty International, a déclaré : « Chaque mort dans les rues de Madagascar vient rappeler […]



