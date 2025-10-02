Namibie. L’Allemagne doit mettre en œuvre une justice réparatrice pour son passé colonial violent

par Amnesty International

L’Allemagne doit reconnaître pleinement sa responsabilité juridique dans le génocide et les autres crimes coloniaux qu’elle a commis en Namibie et accorder des réparations aux descendants des victimes, a déclaré Amnesty International le 2 octobre 2025, à l’occasion de l’anniversaire de l’un des « ordres d’extermination » donnés dans le cadre du génocide colonial perpétré par l’Allemagne contre […] The post Namibie. L’Allemagne doit mettre en œuvre une justice réparatrice pour son passé colonial violent appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet