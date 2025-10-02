Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Le management par objectifs n’est pas une invention nazie

par Aurélien Rouquet, Professeur de logistique, Neoma Business School
Les origines du management par objectifs sont-elles à chercher du côté des héritiers du IIIe Reich, comme le prétend l’ouvrage récent de l’historien Johann Chapoutot. Rien n’est moins sûr pour les théoriciens du management : le management par objectifs est né dans l’industrie automobile nord-américaine dès les années 1920.

De quoi le management par objectifs est-il le nom ? Pour l’historien Johann Chapoutot, auteur de Libres d’obéir. Le management, du nazisme…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ En 2030, la NASA dira adieu à la station spatiale internationale et entrera dans l'ère des stations commerciales
~ Des pesticides dans les nuages : les dessous d’une étude inédite
~ Comment un médicament valant un milliard de dollars a été découvert dans le sol de l’Île de Pâques (et pourquoi scientifiques et industrie pharmaceutique ont une dette envers les peuples autochtones)
~ La migration nordique de la forêt tempérée ne se passe pas comme prévu
~ Qu’est-ce que l’intelligence culturelle ?
~ Rejet des classements universitaires : une opportunité pour repenser l'enseignement supérieur africain
~ Pour des forêts à croissance rapide, favorisez les arbres à croissance lente
~ Comment une forêt peut-elle émettre plus de CO₂ qu’elle n’en capture ?
~ Une nouvelle enquête indique que la majorité des Européen·ne·s sont favorables à la protection des droits humains et de l’environnement face aux reculs sur ces terrains dans l’Union européenne
~ En 2030, l’ISS laissera la place à des stations spatiales commerciales
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter
© 2025 Tolerance.ca® Inc. Tous droits de reproduction réservés.

Toutes les informations reproduites sur le site de www.tolerance.ca (articles, images, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Tolerance.ca® Inc. ou, dans certains cas, par leurs auteurs. Aucune de ces informations ne peut être reproduite pour un usage autre que personnel. Toute modification, reproduction à large diffusion, traduction, vente, exploitation commerciale ou réutilisation du contenu du site sans l'autorisation préalable écrite de Tolerance.ca® Inc. est strictement interdite. Pour information : info@tolerance.ca

Tolerance.ca® Inc. n'est pas responsable des liens externes ni des contenus des annonces publicitaires paraissant sur Tolerance.ca®. Les annonces publicitaires peuvent utiliser des données relatives à votre navigation sur notre site, afin de vous proposer des annonces de produits ou services adaptées à vos centres d'intérêts.
RSS