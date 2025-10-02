Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Comment un médicament valant un milliard de dollars a été découvert dans le sol de l’Île de Pâques (et pourquoi scientifiques et industrie pharmaceutique ont une dette envers les peuples autochtones)

par Ted Powers, Professor of Molecular and Cellular Biology, University of California, Davis
Cancer, diabète, maladies liées au vieillissement… la rapamycine fascine les scientifiques qui l’étudient en raison de son action sur de nombreux troubles. Mais beaucoup ignorent ses origines.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
