La migration nordique de la forêt tempérée ne se passe pas comme prévu

par Todor Slavchev Minchev, Doctorant en écologie forestière, Université du Québec à Rimouski (UQAR)
Guillaume de Lafontaine, Professeur en écologie végétale, Université du Québec à Rimouski (UQAR)
Et si la forêt boréale n’était pas aussi fragile qu’on le croit ? Contrairement aux modèles qui prédisent son recul rapide devant les érablières tempérées, son histoire écologique révèle une étonnante résilience. Les érables, eux, avancent plus lentement qu’annoncé. Résultat : la grande transition forestière promise ne se fera peut-être pas aussi vite qu’on l’imagine.

La composition et la structure des forêts résultent d’une dynamique écologique complexe influencée par plusieurs facteurs, dont la…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
