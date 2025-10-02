Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Qu’est-ce que l’intelligence culturelle ?

par Marie Chédru, Enseignante-Chercheuse, Sciences Humaines et Sociales, UniLaSalle
Mariia Ostapchuk, Enseignant-Chercheur en Sciences de Gestion, UniLaSalle
Que ce soit à l’école, au travail ou dans nos loisirs, nous côtoyons des individus aux origines culturelles diversifiées. L’« intelligence culturelle », qui permet de comprendre et de s’adapter à des codes culturels différents, est un atout essentiel pour favoriser le vivre-ensemble.

Que signifie être intelligent ? Réussir un test de logique ? Résoudre une équation ? Avoir une bonne mémoire ? L’intelligence a longtemps été réduite à un score de QI. Pourtant, dès les années 1920–1940, des…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ En 2030, la NASA dira adieu à la station spatiale internationale et entrera dans l'ère des stations commerciales
~ Des pesticides dans les nuages : les dessous d’une étude inédite
~ Le management par objectifs n’est pas une invention nazie
~ Comment un médicament valant un milliard de dollars a été découvert dans le sol de l’Île de Pâques (et pourquoi scientifiques et industrie pharmaceutique ont une dette envers les peuples autochtones)
~ La migration nordique de la forêt tempérée ne se passe pas comme prévu
~ Rejet des classements universitaires : une opportunité pour repenser l'enseignement supérieur africain
~ Pour des forêts à croissance rapide, favorisez les arbres à croissance lente
~ Comment une forêt peut-elle émettre plus de CO₂ qu’elle n’en capture ?
~ Une nouvelle enquête indique que la majorité des Européen·ne·s sont favorables à la protection des droits humains et de l’environnement face aux reculs sur ces terrains dans l’Union européenne
~ En 2030, l’ISS laissera la place à des stations spatiales commerciales
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter