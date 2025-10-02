Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Rejet des classements universitaires : une opportunité pour repenser l'enseignement supérieur africain

par Sioux McKenna, Professor of Higher Education, Rhodes University, South Africa, Rhodes University
L'université de la Sorbonne, fondée à Paris en 1253 et mondialement connue comme symbole de l'éducation, de la science et de la culture, vient d'annoncer qu'à partir de 2026, elle cessera de soumettre des données au classement Times Higher Education (THE). Elle rejoint ainsi un mouvement croissant…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
