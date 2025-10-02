Comment une forêt peut-elle émettre plus de CO₂ qu’elle n’en capture ?
par Ariane Mirabel, Tropical ecology researcher, Cirad
Géraldine Derroire, Chercheuse, Cirad
Plinio Sist, Écologue des forêts tropicales, Cirad
Stéphane Traissac, Enseignant-Chercheur sur la dynamique des forêts tropicales, AgroParisTech – Université Paris-Saclay
Entre 1990 et 2010, la capacité de stockage des forêts a chuté d’environ 30 %. Tour d’horizon, de l’Amazonie à l’Afrique centrale, en passant par des forêts tempérées et boréales.
- jeudi 2 octobre 2025