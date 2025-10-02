Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Comment une forêt peut-elle émettre plus de CO₂ qu’elle n’en capture ?

par Ariane Mirabel, Tropical ecology researcher, Cirad
Géraldine Derroire, Chercheuse, Cirad
Plinio Sist, Écologue des forêts tropicales, Cirad
Stéphane Traissac, Enseignant-Chercheur sur la dynamique des forêts tropicales, AgroParisTech – Université Paris-Saclay
Entre 1990 et 2010, la capacité de stockage des forêts a chuté d’environ 30 %. Tour d’horizon, de l’Amazonie à l’Afrique centrale, en passant par des forêts tempérées et boréales.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ En 2030, la NASA dira adieu à la station spatiale internationale et entrera dans l'ère des stations commerciales
~ Des pesticides dans les nuages : les dessous d’une étude inédite
~ Le management par objectifs n’est pas une invention nazie
~ Comment un médicament valant un milliard de dollars a été découvert dans le sol de l’Île de Pâques (et pourquoi scientifiques et industrie pharmaceutique ont une dette envers les peuples autochtones)
~ La migration nordique de la forêt tempérée ne se passe pas comme prévu
~ Qu’est-ce que l’intelligence culturelle ?
~ Rejet des classements universitaires : une opportunité pour repenser l'enseignement supérieur africain
~ Pour des forêts à croissance rapide, favorisez les arbres à croissance lente
~ Une nouvelle enquête indique que la majorité des Européen·ne·s sont favorables à la protection des droits humains et de l’environnement face aux reculs sur ces terrains dans l’Union européenne
~ En 2030, l’ISS laissera la place à des stations spatiales commerciales
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter