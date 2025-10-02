Tolerance.ca
Une nouvelle enquête indique que la majorité des Européen·ne·s sont favorables à la protection des droits humains et de l’environnement face aux reculs sur ces terrains dans l’Union européenne

par Amnesty International
Un nouveau sondage Ipsos révèle qu'une grande majorité de personnes (75 %) dans 10 pays européens estiment qu'il est important que l'Union européenne (UE) fasse respecter ses propres lois environnementales. Cette nouvelle enquête, réalisée auprès de 10 861 personnes et commandée conjointement par Amnesty International et Global Witness, a également montré qu'environ trois quarts des personnes interrogées estiment que


© Amnestie Internationale -
