Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Débat annuel de l'ONU : ce que les dirigeants du monde ont dit

Plus de 150 chefs d’État et de gouvernement se sont succédé à la tribune de l’Assemblée générale pour participer au débat de la 80e session, du mardi 23 septembre au lundi 29 septembre. La couverture en direct a été assurée par la Section de la Couverture des réunions de l'ONU.


© Nations Unies -
