Observatoire des droits humains

Racisme systémique : pour des mesures ambitieuses en matière de justice réparatrice et d'égalité

Il faut une reconnaissance plus forte du racisme systémique et des mesures ambitieuses en matière de justice réparatrice et d'égalité, a plaidé mercredi le Président de l'Instance permanente des Nations Unies sur les personnes d'ascendance africaine.


© Nations Unies -
