Observatoire des droits humains

Entre « speed dating diplomatique » et « assurance-vie » : l’ONU au cœur d’une semaine intense

La semaine de haut niveau qui s’est achevée mardi soir à l'ONU a été l’une des plus marquantes de ces dernières années, tant par l’intensité des échanges que par la portée politique de certaines annonces. Mercredi, en conférence de presse, la présidente de l’Assemblée générale est revenue sur le rôle vital de ce rendez-vous annuel pour les membres de l'organisation.


© Nations Unies -
