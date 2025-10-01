Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Changer la perspective mondiale sur le vieillissement

Les Nations Unies ont célébré mercredi la Journée internationale des personnes âgées, l'occasion pour les participants d'appeler à changer la perspective mondiale sur le vieillissement et à mettre en oeuvre des politiques permettant aux personnes âgées de sortir des marges de la société.


© Nations Unies -
