À Gaza, la petite Jana succombe à la faim

Jana, 9 ans, est morte de faim à Gaza. Son corps décharné, dont les photos avaient bouleversé le monde, n’a pas résisté. Sa mère, Nesma, l’avait pourtant veillée des semaines durant, luttant contre l’inéluctable. Mais la jeune fille, devenue le symbole de l’abandon de l'enclave par la communauté internationale, est décédée mercredi des suites de complications liées à une malnutrition aiguë.


© Nations Unies
