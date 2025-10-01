Au Mali, un procès contre la liberté d'expression

par Human Rights Watch

Click to expand Image L'ancien premier ministre du Mali, Moussa Mara, à Bamako, le 21 février 2025. © 2025 Ousmane Makaveli/AFP via Getty Images Mardi, l'ancien Premier ministre Moussa Mara se tenait calmement debout au tribunal de Bamako, la capitale du Mali, tandis que les juges rejetaient la demande de mise en liberté provisoire déposée par ses avocats. Le parquet a plutôt requis une peine de deux ans de prison, une mesure qui résume la répression menée par la junte militaire contre l'opposition politique et la dissidence.Les forces de sécurité ont arrêté Moussa Mara,…



Lire l'article complet