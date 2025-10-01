Afghanistan : Les coupures d’Internet menacent les droits humains

par Human Rights Watch

Click to expand Image Deux jeunes femmes afghanes travaillaient sur leurs ordinateurs dans un bureau à Kaboul, en Afghanistan, le 3 juillet 2024. © 2024 Siddiqullah Alizai/AP Photo (New York) – Les coupures d’Internet infligées par les talibans portent gravement atteinte aux droits et aux moyens de subsistance des personnes de tout l’Afghanistan, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Ces interruptions, qui ont commencé mi-septembre 2025 et ont été étendues à l’ensemble du pays à la fin du mois, ont entravé l’accès aux services éducatifs, commerciaux, médiatiques et médicaux.Des représentants…



