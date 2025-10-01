Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Transition énergétique : une leçon autochtone venue du Myanmar

par Margaux Maurel, Doctorante en affaires internationales spécialisée sur les impacts économiques, sociaux et environnementaux des projets d'infrastructure et d'énergie dans les pays du Sud Global et l'activisme transnational. Chercheuse affiliée au CERIUM, HEC Montréal
Un projet au Myanmar pourrait inspirer les résistants qui s’opposent aux projets hydroélectriques situés sur des terres autochtones au Québec.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Comment adapter nos régimes de retraite à la nouvelle longévité
~ Devenir enseignant : une identité professionnelle à façonner
~ Une agriculture 100% bio en France est-elle possible ?
~ Ce que nous apprend l’histoire du féminisme au Québec
~ Urbaniser sans artificialiser : le potentiel caché du sous-sol
~ La new romance, un genre littéraire en ligne devenu phénomène de librairie
~ Ebola en RDC : signes d’un « déclin notable » de la transmission du virus au Kasaï
~ À l’ONU, Donald Trump redessine l’exceptionnalisme américain à son image
~ Comment adapter nos retraites à la nouvelle longévité
~ Fusion nucléaire : les systèmes d’IA changent déjà la donne
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter