Observatoire des droits humains

Urbaniser sans artificialiser : le potentiel caché du sous-sol

par Jean-Philippe Antoni, Professeur de géographie et d'urbanisme, Université Bourgogne Europe
La loi « visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux » (2003) entend limiter l’artificialisation des sols d’ici 2050. Pour concilier développement urbain et sobriété foncière, l’urbanisme souterrain apparaît comme une solution intéressante. Il permet de préserver les terres agricoles et les paysages tout en intégrant infrastructures, commerces ou transports sous la surface.

Dans le cadre d’un aménagement durable lié à la lutte contre le changement climatique, la


