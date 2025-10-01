Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La new romance, un genre littéraire en ligne devenu phénomène de librairie

par Adeline Florimond-Clerc, Maître de conférences en sciences de l'information et de la communication, Université de Lorraine
Claude Poissenot, Enseignant-chercheur à l'IUT Nancy-Charlemagne et au Centre de REcherches sur les Médiations (CREM), Université de Lorraine
Gabrysiak Louis, Sociologue, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Loin d’être un épiphénomène éditorial, la new romance s’installe dans le paysage éditorial grâce à sa capacité à conjuguer les pratiques numériques et l’édition papier. Elle correspond aussi à une redéfinition du lien qui s’instaure entre les autrices et leurs lectrices.

Le festival Le Livre sur la place, à Nancy (Meurthe-et-Moselle), fait partie des salons qui marquent la rentrée littéraire. La foule se presse pour voir les livres et les auteurs. Cette année (comme l’année précédente), dès l’ouverture du samedi matin, une longue file s’est formée. Il ne s’agissait…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Comment adapter nos régimes de retraite à la nouvelle longévité
~ Transition énergétique : une leçon autochtone venue du Myanmar
~ Devenir enseignant : une identité professionnelle à façonner
~ Une agriculture 100% bio en France est-elle possible ?
~ Ce que nous apprend l’histoire du féminisme au Québec
~ Urbaniser sans artificialiser : le potentiel caché du sous-sol
~ Ebola en RDC : signes d’un « déclin notable » de la transmission du virus au Kasaï
~ À l’ONU, Donald Trump redessine l’exceptionnalisme américain à son image
~ Comment adapter nos retraites à la nouvelle longévité
~ Fusion nucléaire : les systèmes d’IA changent déjà la donne
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter