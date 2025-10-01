Tolerance.ca
Ebola en RDC : signes d’un « déclin notable » de la transmission du virus au Kasaï

L’épidémie d’Ebola dans la province du Kasaï, en République démocratique du Congo (RDC), se poursuit, avec des signes d’un déclin notable de la transmission, a indiqué mercredi l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).


© Nations Unies -
