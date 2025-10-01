Tolerance.ca
À l’ONU, Donald Trump redessine l’exceptionnalisme américain à son image

par Vincent Bricart, Doctorant au Center for International Relation Studies de l'Université de Liège. Spécialisé dans l'étude des relations transatlantiques EU-USA et dans la politique étrangère des Etats-Unis., Université de Liège
Le discours de Donald Trump à l’ONU se place résolument en rupture avec la quasi-totalité des traditions diplomatiques antérieures de Washington.La Conversation


